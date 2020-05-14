В СПЧ призвали проверить наличие средств защиты для заключенных

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что необходимо проверить наличие средств индивидуальной защиты для заключенных, а также рассредоточить их по свободным местам в учреждениях ФСИН

Ранее пресс-служба ФСИН сообщила, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных выросло за полмесяца в несколько раз, до 617 и 145 соответственно.

"Поскольку произошла за последнее время разгрузка нашей пенитенциарной системы, снижение количества заключенных, то необходимо соблюдать меры по рассредоточению осужденных, так как появились свободные площади. Еще раз, я думаю, надо проверить вопрос о наличии средств индивидуальной защиты для осужденных и медицинского персонала, наличие необходимых медицинских препаратов, качество оказываемой помощи", - рассказал РИА Новости Брод.

По его словам, здесь были бы очень полезны усилия ОНК, поскольку они способны оценить ситуацию и высказать свои рекомендации, а сейчас в условиях пандемии для них был ограничен доступ в данные учреждения.

"Но, тем не менее, с соблюдением мер предосторожности полностью прекращать контакты представителей ОНК с осужденными и с персоналом колоний, учреждений ФСИН нельзя. То есть, я считаю, должна более активно работать система горячих линий на базе ОНК, общественного совета ФСИН, куда и осужденные, и представители, работники ФСИН могут сообщать о возникающих вопросах, потребностях с целью улучшения профилактики от пандемии", - пояснил правозащитник.