В СПЧ призвали проверить наличие средств защиты для заключенных

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что необходимо проверить наличие средств индивидуальной защиты для заключенных, а также рассредоточить их по свободным местам в учреждениях ФСИН.
Ранее пресс-служба ФСИН сообщила, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных выросло за полмесяца в несколько раз, до 617 и 145 соответственно.
"Поскольку произошла за последнее время разгрузка нашей пенитенциарной системы, снижение количества заключенных, то необходимо соблюдать меры по рассредоточению осужденных, так как появились свободные площади. Еще раз, я думаю, надо проверить вопрос о наличии средств индивидуальной защиты для осужденных и медицинского персонала, наличие необходимых медицинских препаратов, качество оказываемой помощи", - рассказал РИА Новости Брод.
По его словам, здесь были бы очень полезны усилия ОНК, поскольку они способны оценить ситуацию и высказать свои рекомендации, а сейчас в условиях пандемии для них был ограничен доступ в данные учреждения.
"Но, тем не менее, с соблюдением мер предосторожности полностью прекращать контакты представителей ОНК с осужденными и с персоналом колоний, учреждений ФСИН нельзя. То есть, я считаю, должна более активно работать система горячих линий на базе ОНК, общественного совета ФСИН, куда и осужденные, и представители, работники ФСИН могут сообщать о возникающих вопросах, потребностях с целью улучшения профилактики от пандемии", - пояснил правозащитник.
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