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2020-05-14T13:42
https://ria.ru/20200514/1571429576.html
В СПЧ призвали проверить наличие средств защиты для заключенных
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РИА Новости

В СПЧ призвали проверить наличие средств защиты для заключенных

13:43 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод
Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что необходимо проверить наличие средств индивидуальной защиты для заключенных, а также рассредоточить их по свободным местам в учреждениях ФСИН.
Ранее пресс-служба ФСИН сообщила, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных выросло за полмесяца в несколько раз, до 617 и 145 соответственно.
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"Поскольку произошла за последнее время разгрузка нашей пенитенциарной системы, снижение количества заключенных, то необходимо соблюдать меры по рассредоточению осужденных, так как появились свободные площади. Еще раз, я думаю, надо проверить вопрос о наличии средств индивидуальной защиты для осужденных и медицинского персонала, наличие необходимых медицинских препаратов, качество оказываемой помощи", - рассказал РИА Новости Брод.
По его словам, здесь были бы очень полезны усилия ОНК, поскольку они способны оценить ситуацию и высказать свои рекомендации, а сейчас в условиях пандемии для них был ограничен доступ в данные учреждения.
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"Но, тем не менее, с соблюдением мер предосторожности полностью прекращать контакты представителей ОНК с осужденными и с персоналом колоний, учреждений ФСИН нельзя. То есть, я считаю, должна более активно работать система горячих линий на базе ОНК, общественного совета ФСИН, куда и осужденные, и представители, работники ФСИН могут сообщать о возникающих вопросах, потребностях с целью улучшения профилактики от пандемии", - пояснил правозащитник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр БродОбщество
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