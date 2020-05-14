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Туризм
2020-05-14T16:31
https://ria.ru/20200514/1571429416.html
В Румынии в ближайшие дни для туристов откроют музеи, замки и парки
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РИА Новости

В Румынии в ближайшие дни для туристов откроют музеи, замки и парки

16:31 14.05.2020
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© Depositphotos / twindesignerБухарест, Румыния
Бухарест, Румыния
© Depositphotos / twindesigner
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Румынии в ближайшие дни будут открыты музеи, замки и парки, сообщает Romania Insider.
Замок Корвинов в Хунедоаре вновь откроется для публики 15 мая. Руководство музея принимает меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и обеспечить безопасность посетителей. "Мы будем дезинфицировать помещения, ковры, дверные ручки. Сотрудники оденут маски, чтобы не подвергать себя или посетителей риску", — сказал директор музея замка Корвинов, археолог Сорин Тинку.
В тот же день откроется для туристов древняя дакийская крепость Сармизегетуса Регия в центральной Румынии и этнографический музей под открытым небом Astra в Сибиу. Музей готов принимать до 2,5 тысячи гостей в день. Для них будут установлены информационные стенды с правилами безопасности, которые нужно соблюдать.
Чуть позже, 1 июня, путешественники смогут посещать крепость Фэгэраш – одну из самых известных туристических достопримечательностей в стране. Правда, сейчас на части объекта идут реставрационные работы.
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