В Румынии в ближайшие дни для туристов откроют музеи, замки и парки

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Румынии в ближайшие дни будут открыты музеи, замки и парки, В Румынии в ближайшие дни будут открыты музеи, замки и парки, сообщает Romania Insider.

Замок Корвинов в Хунедоаре вновь откроется для публики 15 мая. Руководство музея принимает меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и обеспечить безопасность посетителей. "Мы будем дезинфицировать помещения, ковры, дверные ручки. Сотрудники оденут маски, чтобы не подвергать себя или посетителей риску", — сказал директор музея замка Корвинов, археолог Сорин Тинку.

В тот же день откроется для туристов древняя дакийская крепость Сармизегетуса Регия в центральной Румынии и этнографический музей под открытым небом Astra в Сибиу. Музей готов принимать до 2,5 тысячи гостей в день. Для них будут установлены информационные стенды с правилами безопасности, которые нужно соблюдать.

Чуть позже, 1 июня, путешественники смогут посещать крепость Фэгэраш – одну из самых известных туристических достопримечательностей в стране. Правда, сейчас на части объекта идут реставрационные работы.

В Бухаресте Национальный музей искусств Румынии (MNAR), музеи художественных коллекций и Теодора Паллади откроются для публики с 20 мая.