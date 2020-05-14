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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:34
https://ria.ru/20200514/1571429369.html
Ученые из США и Британии испытали вакцину от COVID-19 на макаках
https://cdn22.img.ria.ru/images/153118/98/1531189891_0:84:894:587_1036x0_80_0_0_699501e463b74069dcc9ee50689cb381.jpg
РИА Новости

Ученые из США и Британии испытали вакцину от COVID-19 на макаках

13:37 14.05.2020 (обновлено: 14:34 14.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / J.M.Garg / Макак-резус
Макак-резус
CC BY-SA 4.0 / J.M.Garg /
Макак-резус. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые из США и Великобритании провели успешное испытание экспериментальной вакцины от COVID-19 на макаках, она сумела защитить обезьян от развития пневмонии в результате заражения коронавирусом, следует из результатов исследования на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.

"Мы показали, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 эффективна в предотвращении повреждения легких при введении высоких доз SARS-CoV-2. Также исследование показало, что вакцина защитила макак-резусов от развития пневмонии", — говорится в исследовании.

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Ученые сообщают, что сначала вакцину испытали на мышах, после чего биологи приступили к ее тестированию на макаках-резусах. В ходе исследования вакцину ChAdOx1-nCoV-19 ввели шести приматам, испытывающим полный набор всех симптомов коронавируса, после чего ученые дождались выработки антител у животных, на что потребовалось от 14 до 28 дней. После этого исследователи попытались заразить макак настоящим коронавирусом.
Через семь дней после того как животным был введен вирус SARS-CoV-2, исследователи обнаружили, что вакцина полностью защитила обезьян от проникновения вируса в их легкие и ни у одной из них не развилась патология легких или вирусная пневмония. Кроме того, ни у одной макаки в легких не был обнаружен антиген коронавируса SARS-CoV-2.
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В документе говорится, что успешные испытания вакцины позволили ученым уже 23 апреля начать первую фазу клинических испытаний, к 13 мая в них приняли участие более тысячи добровольцев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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