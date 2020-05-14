Ученые из США и Британии испытали вакцину от COVID-19 на макаках

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые из Ученые из США Великобритании провели успешное испытание экспериментальной вакцины от COVID-19 на макаках, она сумела защитить обезьян от развития пневмонии в результате заражения коронавирусом, следует из результатов исследования на ресурсе bioRxiv , публикующем научные материалы.

"Мы показали, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 эффективна в предотвращении повреждения легких при введении высоких доз SARS-CoV-2. Также исследование показало, что вакцина защитила макак-резусов от развития пневмонии", — говорится в исследовании.

Ученые сообщают, что сначала вакцину испытали на мышах, после чего биологи приступили к ее тестированию на макаках-резусах. В ходе исследования вакцину ChAdOx1-nCoV-19 ввели шести приматам, испытывающим полный набор всех симптомов коронавируса, после чего ученые дождались выработки антител у животных, на что потребовалось от 14 до 28 дней. После этого исследователи попытались заразить макак настоящим коронавирусом.

Через семь дней после того как животным был введен вирус SARS-CoV-2, исследователи обнаружили, что вакцина полностью защитила обезьян от проникновения вируса в их легкие и ни у одной из них не развилась патология легких или вирусная пневмония. Кроме того, ни у одной макаки в легких не был обнаружен антиген коронавируса SARS-CoV-2.

В документе говорится, что успешные испытания вакцины позволили ученым уже 23 апреля начать первую фазу клинических испытаний, к 13 мая в них приняли участие более тысячи добровольцев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.