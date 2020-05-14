В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства

"Управлением ФСБ по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области по статье 159 УК РФ - это подозрение в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств", - сказала Старшинова в эфире канала " Россия 24 ".

Ранее в пресс-службе регионального управления ФСБ РИА Новости сообщили, что ведомство в четверг проводит у Бурлакова "ряд следственных действий в связи с возбужденным уголовным делом в отношении группы лиц по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств". В пресс-службе отмечали, что обыски проводились в четверг по месту жительства зампреда правительства, в минсельхозе области обыски не проводились.