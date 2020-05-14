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В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства
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РИА Новости

В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства

13:33 14.05.2020 (обновлено: 15:30 14.05.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в отношении заместителя председателя правительства региона - министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, у которого в четверг проводились дома обыски, сообщила офицер пресс-службы УФСБ Оксана Старшинова.

"Управлением ФСБ по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области по статье 159 УК РФ - это подозрение в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств", - сказала Старшинова в эфире канала "Россия 24".

Ранее в пресс-службе регионального управления ФСБ РИА Новости сообщили, что ведомство в четверг проводит у Бурлакова "ряд следственных действий в связи с возбужденным уголовным делом в отношении группы лиц по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств". В пресс-службе отмечали, что обыски проводились в четверг по месту жительства зампреда правительства, в минсельхозе области обыски не проводились.
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Андрей БурлаковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пензенская областьПроисшествия
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