В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в отношении заместителя председателя правительства региона - министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, у которого в четверг проводились дома обыски, сообщила офицер пресс-службы УФСБ Оксана Старшинова.
"Управлением ФСБ по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области по статье 159 УК РФ - это подозрение в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств", - сказала Старшинова в эфире канала "Россия 24".
Ранее в пресс-службе регионального управления ФСБ РИА Новости сообщили, что ведомство в четверг проводит у Бурлакова "ряд следственных действий в связи с возбужденным уголовным делом в отношении группы лиц по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств". В пресс-службе отмечали, что обыски проводились в четверг по месту жительства зампреда правительства, в минсельхозе области обыски не проводились.