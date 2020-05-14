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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:32
https://ria.ru/20200514/1571429039.html
В Югре умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Югре умерли два пациента с коронавирусом

13:32 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до восьми, сообщила в четверг заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.
"К сожалению, за последние двое суток умерло двое пациентов с лабораторно подтвержденной инфекцией COVID. Одному пациенту было 47 лет, другому - 57 лет", - сказала Касьянова журналистам.
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По ее словам, заболевание у скончавшихся проходило в тяжелой форме. Врачи предприняли все меры, но у пациентов были сопутствующие заболевания, в одном случае - туберкулезная инфекция, во втором - тяжелая патология печени, и это "не позволило достичь успехов в лечении", добавила она.
Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще столько же - в период с 1 по 11 мая. Таким образом, число связанных с COVID-19 летальных случаев в регионе возросло до восьми.
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Губернатор округа Наталья Комарова в четверг сообщила, что всего в Югре коронавирус выявлен у 926 человек, при этом 320 из них выздоровели.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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