В Югре умерли два пациента с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в Число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до восьми, сообщила в четверг заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.

"К сожалению, за последние двое суток умерло двое пациентов с лабораторно подтвержденной инфекцией COVID. Одному пациенту было 47 лет, другому - 57 лет", - сказала Касьянова журналистам.

По ее словам, заболевание у скончавшихся проходило в тяжелой форме. Врачи предприняли все меры, но у пациентов были сопутствующие заболевания, в одном случае - туберкулезная инфекция, во втором - тяжелая патология печени, и это "не позволило достичь успехов в лечении", добавила она.

Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще столько же - в период с 1 по 11 мая. Таким образом, число связанных с COVID-19 летальных случаев в регионе возросло до восьми.

Губернатор округа Наталья Комарова в четверг сообщила, что всего в Югре коронавирус выявлен у 926 человек, при этом 320 из них выздоровели.

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.