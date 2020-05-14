Расследование в отношении бизнесмена Бойко-Великого завершили

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела известного бизнесмена Следственный комитет завершил расследование уголовного дела известного бизнесмена Василия Бойко-Великого : в окончательной редакции его обвиняют в растрате 89 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Виктория Шонина.

Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.

"Следственные действия завершены, окончательно материалы дела составляют около 300 томов. Идет ознакомление. В окончательной редакции ему вменяется растрата 89 миллионов рублей", - сказала Шонина.

Адвокат не смогла предположить, сколько времени займет ознакомление, поскольку Бойко-Великий содержится в СИЗО. По ее словам, он сможет читать по тому в день.

Виновным себя Бойко-Великий не считает.

По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллионов рублей и 619 тысяч долларов.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.

Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.

Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы. Окончательный ущерб высчитывался исходя из курса доллара на момент преступления.