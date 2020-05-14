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Расследование в отношении бизнесмена Бойко-Великого завершили
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РИА Новости

Расследование в отношении бизнесмена Бойко-Великого завершили

13:31 14.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВасилий Бойко-Великий
Василий Бойко-Великий
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Василий Бойко-Великий. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела известного бизнесмена Василия Бойко-Великого: в окончательной редакции его обвиняют в растрате 89 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Виктория Шонина.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
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"Следственные действия завершены, окончательно материалы дела составляют около 300 томов. Идет ознакомление. В окончательной редакции ему вменяется растрата 89 миллионов рублей", - сказала Шонина.
Адвокат не смогла предположить, сколько времени займет ознакомление, поскольку Бойко-Великий содержится в СИЗО. По ее словам, он сможет читать по тому в день.
Виновным себя Бойко-Великий не считает.
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллионов рублей и 619 тысяч долларов.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.
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Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.
Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы. Окончательный ущерб высчитывался исходя из курса доллара на момент преступления.
Из-за системных хищений "Кредит экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
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