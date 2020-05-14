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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:45
https://ria.ru/20200514/1571428946.html
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571427792_116:0:1071:537_1036x0_80_0_0_9f5355921958653f5b0848a11dc19eb7.jpg
РИА Новости

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

13:32 14.05.2020 (обновлено: 14:45 14.05.2020)
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© Flightradar24 ABСкриншот послания пилота "Мой руки"
Скриншот послания пилота Мой руки
© Flightradar24 AB
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неизвестный пилот оставил в небе над американским штатом Флорида надпись "Мой руки" на русском языке. Маршрут зафиксировал портал FlightRadar.
По данным портала, полет выполнял самолет Cessna172N Skyhawk, вылетевший из города Форт-Лодердейл.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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