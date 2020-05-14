В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неизвестный пилот оставил в небе над американским штатом Флорида надпись "Мой руки" на русском языке. Маршрут зафиксировал портал FlightRadar.
По данным портала, полет выполнял самолет Cessna172N Skyhawk, вылетевший из города Форт-Лодердейл.
Ранее пилот Олег Кобзев вывел в небе над Новосибирской областью надпись "А где все?" Летчик признался, что раньше таких трюков не проделывал и старался "писать" аккуратно.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 287 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.