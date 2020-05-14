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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:28
https://ria.ru/20200514/1571428693.html
В Волгоградской области у 90 медиков выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397847_0:327:3059:2048_1036x0_80_0_0_f1ba3a128772f40c45e278d5c822e5ba.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области у 90 медиков выявили коронавирус

13:28 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у 90 медиков в Волгоградской области, большинство из них перенесли болезнь бессимптомно, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
По информации оперштаба, на 14 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1335 случаев коронавирусной инфекции, выписано 390 человек, 13 скончались, одна из умерших – санитарка Иловлинской районной больницы. За минувшие сутки количество выявленных заболеваний увеличилось на 96.
Ранее администрация региона сообщала, что более 5,5 тысячи медработников оказывают помощь пациентам с COVID-19 и работают в лабораториях, где проводят анализы на коронавирус. Как сообщил Алимов, на данный момент в Волгоградской области коронавирусная инфекция выявлена у 90 медицинских работников.
"Из 90 проходили лечение, в том числе в виде пневмонии, 16 человек. Из 16 одна сотрудница скончалась (санитарка Иловлинской больницы – ред.)", - сказал Алимов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьОбщество
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