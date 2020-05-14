В Волгоградской области у 90 медиков выявили коронавирус

Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19

ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у 90 медиков в Волгоградской области , большинство из них перенесли болезнь бессимптомно, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

По информации оперштаба, на 14 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1335 случаев коронавирусной инфекции, выписано 390 человек, 13 скончались, одна из умерших – санитарка Иловлинской районной больницы. За минувшие сутки количество выявленных заболеваний увеличилось на 96.

Ранее администрация региона сообщала, что более 5,5 тысячи медработников оказывают помощь пациентам с COVID-19 и работают в лабораториях, где проводят анализы на коронавирус. Как сообщил Алимов, на данный момент в Волгоградской области коронавирусная инфекция выявлена у 90 медицинских работников.

"Из 90 проходили лечение, в том числе в виде пневмонии, 16 человек. Из 16 одна сотрудница скончалась (санитарка Иловлинской больницы – ред.)", - сказал Алимов.