Роструд оценил возможность понижения зарплаты при переводе на удаленку

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работодатель не может снизить зарплату работнику, переведенному на "удаленку", если он выполняет необходимый объем работы и трудится полное время, рассказали РИА Новости в Работодатель не может снизить зарплату работнику, переведенному на "удаленку", если он выполняет необходимый объем работы и трудится полное время, рассказали РИА Новости в Роструде

В ведомстве отметили, что при переводе сотрудников на "удаленку" работодатель определяет график работы, способы обмена информацией о заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому. Нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о временном переходе сотрудников на удаленную работу на дому. С ним должен быть ознакомлен каждый сотрудник, переходящий на удаленный формат работы. Работодатель также должен получить согласие работников, напомнили в Роструде.

"Чтобы избежать трудовых споров в последующем, работодателю нужно определить порядок организации работы - как доводить до сотрудника задания и как сотрудник отчитывается об их выполнении", - отметили в Роструде.

Также рекомендуется отразить в соглашении вопросы об обеспечении работников необходимым оборудованием и другими средствами, которые нужны для выполнения обязанностей, и о представлении отчета о проделанной работе.

Оформить переход на удаленный режим работы можно через обмен электронными образцами документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке, рассказали в ведомстве. В ведомстве подчеркнули, что включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ.

"Соответственно работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства", - подчеркнули в Роструде.