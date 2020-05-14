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2020-05-14T13:26
https://ria.ru/20200514/1571428543.html
Роструд оценил возможность понижения зарплаты при переводе на удаленку
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РИА Новости

Роструд оценил возможность понижения зарплаты при переводе на удаленку

13:26 14.05.2020
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© Depositphotos / racornДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком
© Depositphotos / racorn
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работодатель не может снизить зарплату работнику, переведенному на "удаленку", если он выполняет необходимый объем работы и трудится полное время, рассказали РИА Новости в Роструде.
В ведомстве отметили, что при переводе сотрудников на "удаленку" работодатель определяет график работы, способы обмена информацией о заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому. Нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о временном переходе сотрудников на удаленную работу на дому. С ним должен быть ознакомлен каждый сотрудник, переходящий на удаленный формат работы. Работодатель также должен получить согласие работников, напомнили в Роструде.
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"Чтобы избежать трудовых споров в последующем, работодателю нужно определить порядок организации работы - как доводить до сотрудника задания и как сотрудник отчитывается об их выполнении", - отметили в Роструде.
Также рекомендуется отразить в соглашении вопросы об обеспечении работников необходимым оборудованием и другими средствами, которые нужны для выполнения обязанностей, и о представлении отчета о проделанной работе.
Оформить переход на удаленный режим работы можно через обмен электронными образцами документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке, рассказали в ведомстве. В ведомстве подчеркнули, что включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ.
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"Соответственно работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства", - подчеркнули в Роструде.
При нарушении трудовых прав работникам следует обращаться в государственную инспекцию труда через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф", напомнили в Роструде.
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
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