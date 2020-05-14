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2020-05-14T13:23
https://ria.ru/20200514/1571428222.html
В МИД Украины заявили, что заранее знали о переговорах Козака в Берлине
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РИА Новости

В МИД Украины заявили, что заранее знали о переговорах Козака в Берлине

13:23 14.05.2020
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© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев заранее знал о переговорах замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлине и отметил, что "ни о каких играх за спиной речь не идет".
По его словам, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства в Трехсторонней контактной группе.

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии - ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России (Сергея – ред.) Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - цитирует Кулебу агентство "РБК-Украина".

Он также отметил, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.
Дмитрий Козак
11:56
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером. Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
09:39
Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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Дмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаАнгела МеркельДмитрий КозакООНБерлин (город)УкраинаВ мире
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