В МИД Украины заявили, что заранее знали о переговорах Козака в Берлине

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии - ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России (Сергея – ред.) Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - цитирует Кулебу агентство "РБК-Украина".