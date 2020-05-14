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2020-05-14T13:22
https://ria.ru/20200514/1571428138.html
Волонтеров акции "Мы вместе" обучат уходу за детьми во время пандемии
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РИА Новости

Волонтеров акции "Мы вместе" обучат уходу за детьми во время пандемии

13:22 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Участники общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Участники общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Волонтеров акции "Мы вместе" обучат уходу за детьми в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта, который выступает одним из организаторов акции.
Вопросы организации обучения будут обсуждаться на экспертном совещании.
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"Мы приглашаем руководителей волонтерских организаций и центров на онлайн-совещание по организации обучения и работы добровольцев по присмотру и уходу за детьми в период пандемии", - приводит пресс-служба слова эксперта ОНФ, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.
Участники совещания обсудят вопросы партнерства по оказанию добровольческой помощи детям врачей, медработников и нуждающихся семей. Обучение волонтеров будет бесплатным, оно пройдет в онлайн-формате.
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Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свои услуги, стать волонтером, узнать новости. Колл-центр акции работает в круглосуточном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей РыбальченкоОбщероссийский народный фронтОбщество
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