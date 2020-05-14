В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16567

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера среды выросло на 19 и достигло 16 567, при этом за ночь ни один пациент с COVID-19 не скончался, сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства на первую половину дня четверга, в Израиле коронавирусом больны 3939 человек, 62 из них в тяжелом состоянии, 52 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Всего вылечились 12 364 человека (+132), умерли 264.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.