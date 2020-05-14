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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:14
https://ria.ru/20200514/1571427796.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16567
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16567

13:14 14.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера среды выросло на 19 и достигло 16 567, при этом за ночь ни один пациент с COVID-19 не скончался, сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства на первую половину дня четверга, в Израиле коронавирусом больны 3939 человек, 62 из них в тяжелом состоянии, 52 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Всего вылечились 12 364 человека (+132), умерли 264.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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