Выяснилось, как израильские отели и коттеджи будут работать с туристами

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Циммеры — коттеджи для отдыха, соответствующие стандарту эксплуатации "Фиолетовый знак", могут быть вновь открыты для внутреннего туризма, сообщает пресс-служба министерства по туризму страны.

"В Израиле создаются строгие правила по эксплуатации циммеров и отелей. Все это необходимо, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и могли спокойно наслаждаться отдыхом", — пояснил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

По его словам, разработанный стандарт "Фиолетовый знак" стал важным шагом на пути возобновления туризма. Многие владельцы бизнеса уже могут вернуться к своей работе. А в некоторых отелях и циммерах гостям предлагают различные скидки и бонусы.

Нововведения коснулись практически всех сфер, связанных с гостеприимством, а именно: бронирования, размещения постояльцев, проживания, уборки помещений, регламента взаимодействия штатных сотрудников и поставщиков товаров и услуг.

Например, согласно новым правилам "Фиолетового знака", размещение возможно на первом и втором этажах, однако каждый жилой блок должен иметь отдельный вход с улицы и расстояние между каждым входом должно составлять не менее двух метров.

Перед заездом гостей проходит тщательная уборка с акцентом на дезинфекции тех местах, с которыми часто соприкасаются постояльцы, например, электровыключатели или дверные ручки. Дезинфицирующий раствор должен содержать не менее 70 процентов спирта. После завершения уборки все помещения обязательно проветриваются. Аналогичная дезинфекция проходит и после отъезда гостей.

Все общественные помещения также подлежат уборке – четыре раза в день.

Если в циммере отдыхали гости, у которых был выявлен Covid-19, то в таких помещениях будет проводиться дезинфекция специализированной компанией. По ее завершении помещение должно быть закрыто на 10 дней.

Кроме того, согласно новым правилам, на территории объекта проживания должны быть размещены дезинфицирующие средства.

Штатные сотрудники должны ежедневно подписывать заявление о состоянии здоровья. Они обязаны носить медицинские маски, одноразовые перчатки на протяжении рабочей смены и соблюдать социальную дистанцию не меньше двух метров. По возможности необходимо сократить контакты между собой и постояльцами до минимума.

Для посещения будут закрыты бассейны, спа-центры, детские площадки и различные развлекательные, спортивно-игровые комплексы.