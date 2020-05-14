В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отметили, что у 21 заболевшего клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у троих пациентов в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлено 12 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции. По каждому случаю определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения.

Режим обязательной самоизоляции в Калининградской области из-за распространения коронавируса был отменен с 12 мая, сохраняется он до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. С 14 мая в Калининградской области усилили введенный во вторник масочный режим - носить маски теперь необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.