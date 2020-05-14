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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:12
https://ria.ru/20200514/1571427722.html
В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345047_0:0:3120:1755_1036x0_80_0_0_7a8d2a579f7d82e5538cbd2d7db1ae3d.jpg
РИА Новости

В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

13:12 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области объявлены 36 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших (инфицированных) возросло до 848. Количество летальных случаев увеличилось до 13 - скончался мужчина, 82 года, пенсионер", - сообщили в штабе.
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В оперштабе отметили, что у 21 заболевшего клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у троих пациентов в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлено 12 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции. По каждому случаю определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения.
Всего на 14 мая в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек на COVID-19 обследованы почти 31 тысяча человек. Уже выздоровели 277 человек с коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек, в том числе 134 в условиях обсерватора.
Режим обязательной самоизоляции в Калининградской области из-за распространения коронавируса был отменен с 12 мая, сохраняется он до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. С 14 мая в Калининградской области усилили введенный во вторник масочный режим - носить маски теперь необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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