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2020-05-14T13:06
https://ria.ru/20200514/1571427410.html
Жителя Барнаула осудили за убийство двух женщин 27 лет назад
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Жителя Барнаула осудили за убийство двух женщин 27 лет назад

13:06 14.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 мая – РИА Новости. Суд в Барнауле приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за убийство двух молодых женщин, совершенное в 1993 году, и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.
"По совокупности собранных следствием доказательств о двух жестоких убийствах и преступлении, предусмотренном статьей УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере…", суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В управлении пояснили, что в марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в Барнауле было обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Спустя две недели краевую столицу потрясла новость об убийстве 23-летней девушки, которую нашли задушенной в своей квартире. Обе женщины были убиты одним и тем же способом – их задушили, сдавив шею. При этом у них исчезли золотые украшения и ценные вещи.
По данным СК, сразу после преступлений было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц из корыстных побуждений, однако более 25 лет они оставались нераскрытыми ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей.
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"В сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. Мужчину задержали и при обысках обнаружили наркотики. После допроса знакомых из круга его окружения появилась информация, что он может быть причастен к совершению убийства молодых женщин весной 1993 года", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что грамотно спланированные следственные действия и слаженная совместная работа с оперативниками уголовного розыска позволили собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к преступлениям. Кроме того, в ходе следственных действий брат, бывшие друг и супруга подтвердили информацию о совершенных мужчиной убийствах. В итоге он признался в преступлениях.
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По данным следствия, в 1993 году осужденный работал водителем трамвая и однажды вечером познакомился с молодой пассажиркой, которую после смены пригласил в дом своего брата. Видя, что на новой знакомой надето много золотых украшений, он решил завладеть ими и задушил девушку. Второй жертвой стала знакомая его друга, которую он убил также для похищения украшений и ценных вещей, рассказали в СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
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