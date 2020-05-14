В Ивановской области число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным Число пациентов с подтвержденным COVID-19 Ивановской области превысило 1 тысячу, за сутки выздоровели 40 человек, а общее количество победивших болезнь выросло до 272, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 14 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1023 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 102 диагноза)", - говорится в сообщении.

Двенадцать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались. Власти отмечают, что во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

"Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 272 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - информирует облправительство.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 387 положительных тестов на коронавирус (35 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 203 случая", - говорится в сообщении облправительства.