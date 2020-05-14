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МЧС получило первый вертолет Ансат
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РИА Новости

МЧС получило первый вертолет Ансат

13:01 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦех окончательной сборки вертолетов на Казанском вертолетном заводе
Цех окончательной сборки вертолетов на Казанском вертолетном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставил первый Ансат для МЧС России, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
Контракт на поставку был подписан в марте 2019 года.
"Машина была передана Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово", - сказали в пресс-службе.
Вертолет Ансат передан заказчику в универсальном варианте исполнения: в салоне машины подготовлены места под установку медицинского модуля и установлены семь пассажирских кресел. В Северо-Западном авиационно-спасательном центре МЧС РФ Ансат будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для решения специальных задач.
В конце 2019 года для МЧС также было передано два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Один из вертолетов по контракту с Фондом ГОЧС оборудован внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн. Второй вертолет Ми-8МТВ-1 предназначен для Жуковского авиационно-спасательного центра. Многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1 может использоваться для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, поиска потерпевших бедствие, тушения пожаров, разведки и мониторинга местности, воздушных перевозок.
Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет Ансат, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе, оснащается канадскими двигателями фирмы Pratt & Whitney. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.
Вертолет Ансат
4 апреля, 05:06
В Мексику отправили первый вертолет "Ансат" из России
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РостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Казанский вертолетный заводЖуковскийЭкономика
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