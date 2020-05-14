МЧС получило первый вертолет Ансат

"Машина была передана Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово", - сказали в пресс-службе.

Вертолет Ансат передан заказчику в универсальном варианте исполнения: в салоне машины подготовлены места под установку медицинского модуля и установлены семь пассажирских кресел. В Северо-Западном авиационно-спасательном центре МЧС РФ Ансат будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для решения специальных задач.

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет Ансат, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе, оснащается канадскими двигателями фирмы Pratt & Whitney. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.