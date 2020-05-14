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2020-05-14T12:56
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СК завел дело после нападения на полицейского в Ногинске
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РИА Новости

СК завел дело после нападения на полицейского в Ногинске

12:56 14.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения на полицейского, пытавшегося задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, в охранное предприятие поступил звонок о сработавшей сигнализации в одном из магазинов Ногинска. По пути к магазину, охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо полицейским. Войдя в магазин, они увидели двух мужчин в масках, у одного из них был лом, у другого - отвертка. Они отказались сдаться и оказали сопротивление полиции. В результате один из полицейских был госпитализирован, злоумышленники скрылись.
"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)НогинскПроисшествия
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