СК завел дело после нападения на полицейского в Ногинске

По данным ведомства, в охранное предприятие поступил звонок о сработавшей сигнализации в одном из магазинов Ногинска. По пути к магазину, охранник обратился за помощью к проезжавшим мимо полицейским. Войдя в магазин, они увидели двух мужчин в масках, у одного из них был лом, у другого - отвертка. Они отказались сдаться и оказали сопротивление полиции. В результате один из полицейских был госпитализирован, злоумышленники скрылись.