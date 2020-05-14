Число жертв коронавируса в Белоруссии превысило 150 человек

МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 947, до 26772, скончались еще пять человек, всего умерших – 151, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По данным министерства на среду, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 25825, скончались 146 пациентов.

"Зарегистрированы 26772 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего в Беларуси проведено 308156 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По информации пресс-службы, в республике, по данным на 14 мая, выздоровели и выписаны 8168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.