Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:03
https://ria.ru/20200514/1571426563.html
Число жертв коронавируса в Белоруссии превысило 150 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571050365_0:0:3187:1793_1036x0_80_0_0_07942c11425b45013749b7408345035a.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Белоруссии превысило 150 человек

12:55 14.05.2020 (обновлено: 13:03 14.05.2020)
620
© REUTERS / Vasily FedosenkoДезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
Дезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 947, до 26772, скончались еще пять человек, всего умерших – 151, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
По данным министерства на среду, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 25825, скончались 146 пациентов.
"Зарегистрированы 26772 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего в Беларуси проведено 308156 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По информации пресс-службы, в республике, по данным на 14 мая, выздоровели и выписаны 8168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пожилая пара держатся за руки
Вчера, 18:49Распространение нового коронавируса
Прожившие 61 год вместе супруги умерли от коронавируса в один день
240601
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16567
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 952 новых случая коронавируса
Тегеран, Иран
В Иране выявили 1808 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Сергей Румас
Румас оценил шансы Минска договориться с "Газпромом" о цене на газ
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Работа российских военных медиков во время пандемии коронавируса
Эксперт рассказал, где военные обкатали способ избирательной вакцинации
Медицинские работники в больнице в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321
Скриншот послания пилота Мой руки
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
Коронавирус
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
Водопад Гьяйн в Исландии
Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
Тестирование на коронавирус
Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 28
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
Лента новостейМолния