В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Зафиксирован еще один случай гибели пациента с коронавирусом в Пермском крае, причина смерти женщины уточняется, общее количество скончавшихся с COVID-19 в регионе достигло 24 человек, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"На сегодня зафиксирован еще один летальный случай, у пациентки посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. В регионе в настоящее время насчитывается 24 летальных исхода, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 871, в том числе 42 новых случая заражения, которые выявлены за последние сутки, выздоровели 475 пациентов, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф