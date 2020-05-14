В Астраханской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Астраханской области вырос на 0,05 пункта и, по состоянию на четверг, составил 1,03, сообщает управление администрации губернатора региона.
Количество заболевших коронавирусом в регионе, по данным на 14 мая, составляет 945 человек, в том числе 50 – за последние сутки. За весь период эпидемии 277 выздоровели, семеро умерли.
"Коэффициент распространения инфекции - 1,03", - говорится в сообщении. По данным на 13 мая, он составлял 0,98.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
В начале недели губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что по количеству свободных коек и охвату тестированием регион находится в "зеленой зоне", однако по коэффициенту распространения инфекции идет ухудшение показателей.
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