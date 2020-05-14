В Хакасии продлили особый противопожарный режим до 25 мая

"Действующий в Хакасии особый противопожарный режим будет продлен до 25 мая. Такое решение принято на сегодняшнем видеосовещании Валентина Коновалова с властями на местах. Необходимость пролонгации режима связана с тем, что в ближайшие дни в регионе прогнозируется сильный шквалистый ветер и засушливая погода", - говорится в сообщении.