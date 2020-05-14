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2020-05-14T12:47
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В Хакасии продлили особый противопожарный режим до 25 мая
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РИА Новости

В Хакасии продлили особый противопожарный режим до 25 мая

12:47 14.05.2020
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© РИА Новости / Шидловский / Перейти в фотобанкУчасток железнодорожной магистрали Абакан - Тайшет
Участок железнодорожной магистрали Абакан - Тайшет
© РИА Новости / Шидловский
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Власти Хакасии продлили особый противопожарный режим в республике до 25 мая из-за прогнозируемого шквалистого ветра и засухи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее особый противопожарный режим, введенный в Хакасии с 24 марта, был продлен до 15 мая.
"Действующий в Хакасии особый противопожарный режим будет продлен до 25 мая. Такое решение принято на сегодняшнем видеосовещании Валентина Коновалова с властями на местах. Необходимость пролонгации режима связана с тем, что в ближайшие дни в регионе прогнозируется сильный шквалистый ветер и засушливая погода", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главы Хакасии Юрия Курлаева, в Ширинском районе республики сохраняется чрезвычайно высокий 5 класс пожарной опасности, в Аскизском районе - 4 класс пожарной опасности, в остальных муниципалитетах – 3 класс пожарной опасности.
По его данным, значительная часть пожаров - возгорания в местах скопления твердых бытовых отходов, палы травы на территории муниципальных образований. Также, по оценке республиканских властей, в Хакасии сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По данным на 14 мая в республике зафиксировано 34 лесных пожара.
"В целом противопожарная обстановка в республике полностью под контролем республиканских властей. Все вопросы, связанные с тушением, мы отрабатываем с МЧС России и республиканским управлением по делам ГО и ЧС", - цитирует пресс-служба Курлаева.
Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что ситуацию с пожарами на свалках необходимо взять на контроль. Наибольшее количество таких пожаров происходит в Абакане, Саяногорске и Усть-Абаканском районе.
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Валентин КоноваловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Усть-Абаканский районСаяногорскАскизский районПроисшествия
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