Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19

МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.
"Во втором пакете мер (действий в связи с последствиями пандемии – ред.) - мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату", - цитирует премьера Sputnik Беларусь.
По его словам, предполагается и "ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 24 апреля указ о поддержке экономики страны в условиях пандемии нового коронавируса. Указ предусматривает меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию пандемии. Во вторник на заседании правительства Румас анонсировал дополнительные меры по поддержке экономики в условиях негативных последствий от пандемии нового коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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