Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:47
https://ria.ru/20200514/1571425974.html
Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155840/14/1558401407_0:195:2796:1767_1036x0_80_0_0_40f9a52b42ae2806523363bb692d8188.jpg
РИА Новости

Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19

12:47 14.05.2020
0
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.
"Во втором пакете мер (действий в связи с последствиями пандемии – ред.) - мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату", - цитирует премьера Sputnik Беларусь.
Женщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске
9 мая, 09:19Распространение нового коронавируса
Правительство Белоруссии разрешило экспорт бинтов, ваты, марли и масок
По его словам, предполагается и "ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 24 апреля указ о поддержке экономики страны в условиях пандемии нового коронавируса. Указ предусматривает меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию пандемии. Во вторник на заседании правительства Румас анонсировал дополнительные меры по поддержке экономики в условиях негативных последствий от пандемии нового коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей РумасАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала