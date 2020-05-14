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2020-05-14T12:44
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Корпорация МСП поддержала создателя энергосберегающего оборудования
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РИА Новости

Корпорация МСП поддержала создателя энергосберегающего оборудования

12:44 14.05.2020
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© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком оказала финансовую поддержку производителю энергоэффективного оборудования из моногоорода Набережные челны, сообщает пресс-служба корпорации.
Компании "РУ-Инжиниринг", выпускающей энергосберегающее оборудование под собственной маркой, открыт кредит на сумму 100 миллионов рублей в МСП Банке. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 50 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых на три года в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитования субъектов МСП.
По данным пресс-службы, полученные средства направлены компанией на приобретение материалов и комплектующих для производства оборудования. Как ожидается, в результате финансовой поддержки предприятие успешно реализует ряд новых проектов, увеличит объём выпуска продукции, направит часть высвободившихся средств на развитие производства и обеспечит его дальнейшее устойчивое развитие.
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В числе заказчиков продукции "РУ-Инжиниринг" – ведущие российские предприятия в сфере добычи и реализации углеводородов, производства топлива, переработки металлов, выпуска автомобилей и др. Предприятие экспортирует изделия в страны СНГ, уточняется в сообщении.
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РоссияКорпорация МСП
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