Корпорация МСП поддержала создателя энергосберегающего оборудования

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком оказала финансовую поддержку производителю энергоэффективного оборудования из моногоорода Набережные челны, сообщает пресс-служба корпорации.

Компании "РУ-Инжиниринг", выпускающей энергосберегающее оборудование под собственной маркой, открыт кредит на сумму 100 миллионов рублей в МСП Банке. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 50 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых на три года в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитования субъектов МСП.

По данным пресс-службы, полученные средства направлены компанией на приобретение материалов и комплектующих для производства оборудования. Как ожидается, в результате финансовой поддержки предприятие успешно реализует ряд новых проектов, увеличит объём выпуска продукции, направит часть высвободившихся средств на развитие производства и обеспечит его дальнейшее устойчивое развитие.