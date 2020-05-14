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Культура
2020-05-14T12:46
https://ria.ru/20200514/1571425754.html
Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570129470_0:0:2819:1587_1036x0_80_0_0_8bfa8327279d63d62e45396a2a579c70.jpg
РИА Новости

Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии

12:44 14.05.2020 (обновлено: 12:46 14.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Певица Татьяна Буланова сообщила РИА Новости, что чувствует себя хорошо, планирует выступить с онлайн-концертом 24 мая.
Ранее пресс-служба платформы Stay сообщала, что онлайн-концерт в формате караоке пройдет 10 мая.
"Все хорошо, чувствую себя нормально, я просто простудилась, и пришлось перенести концерт-онлайн на 24 мая", - сказала Буланова.
Как отмечали в пресс-службе платформы Stay, формат караоке позволит зрителями видеть текст песен на экране. Во время концерта также можно будет задать вопросы артистке.
Ранее певица попала в больницу (петербургский Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова) в предынсультном состоянии, в конце апреля ее выписали.
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