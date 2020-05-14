Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Певица Татьяна Буланова сообщила РИА Новости, что чувствует себя хорошо, планирует выступить с онлайн-концертом 24 мая.
Ранее пресс-служба платформы Stay сообщала, что онлайн-концерт в формате караоке пройдет 10 мая.
"Все хорошо, чувствую себя нормально, я просто простудилась, и пришлось перенести концерт-онлайн на 24 мая", - сказала Буланова.
Как отмечали в пресс-службе платформы Stay, формат караоке позволит зрителями видеть текст песен на экране. Во время концерта также можно будет задать вопросы артистке.
Ранее певица попала в больницу (петербургский Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова) в предынсультном состоянии, в конце апреля ее выписали.