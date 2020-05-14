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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:42
https://ria.ru/20200514/1571425580.html
Созданная в МГУ программа оценки поражения легких прошла испытания
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_0:0:3255:1831_1036x0_80_0_0_8be4bf678d7201e130bc0624ca44f792.jpg
РИА Новости

Созданная в МГУ программа оценки поражения легких прошла испытания

12:42 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Программный модуль для оценки степени поражения легких у пациентов с коронавирусной инфекцией, разработанный специалистами МГУ имени Ломоносова на основе технологий искусственного интеллекта, успешно прошел испытания в московской городской клинической больнице №52, сообщила пресс-служба вуза.
При лечении коронавирусной инфекции врачам очень важно быстро определить, насколько поражены легкие у того или иного пациента. Для этого сейчас применяется компьютерная томография. Новый программный модуль COVID – MULTIVOX позволяет "читать" и оценивать КТ-изображения без участия врача-диагноста.
Модуль разработан учеными НИИ ядерной физики (НИИЯФ) и факультета фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ в сотрудничестве с врачами московской ГКБ №52, которая является базой для ФФМ, и группой компаний "Гаммамед".
"Врачи протестировали предсказательные и аналитические способности модуля — сейчас его в срочном порядке внедряют в ГКБ №52 и Медицинском научно-образовательном центре МГУ. Разработку использовали для прогнозирования динамики и исхода пневмонии, а также чтобы сравнить эффективность методов противовирусной терапии и респираторной поддержки", - говорится в сообщении.
В лаборатории
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В основе алгоритма программного модуля лежит применение различных методов искусственного интеллекта (компьютерное зрение, нейронные сети, деревья принятий решений) и специальные методы обработки медицинских изображений (морфометрия и анализ сосудистости). Программа предусматривает так называемую посрезовую визуализацию всех участков, выявленных алгоритмом, и построение трехмерной реконструкции всего объема легких.
"В настоящее время тестируется новая версия программы, предусматривающая полностью автоматическую сегментацию патологических областей без участия пользователя",— рассказал врач анестезиолог-реаниматолог больницы №52, профессор кафедры многопрофильной подготовки ФФМ МГУ Сергей Царенко, слова которого приведены в пресс-релизе.
Ученые планируют интегрировать модуль с клиническими и лабораторными данными, чтобы создать систему поддержки принятия врачебных решений и отправить разработку в регионы.
Новый программный модуль будет протестирован департаментом здравоохранения Москвы в рамках сравнительного анализа разработок этого типа. По предварительным данным, COVID – MULTIVOX является единственным полностью российским продуктом, который уже готов к использованию, отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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