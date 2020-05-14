Агентство ЕС ожидает, что вакцина от коронавируса появится через год

"Сроки разработки вакцины сложно прогнозировать. Основываясь на имеющемся опыте, Европейское агентство лекарственных средств полагает, что пройдет как минимум год, прежде чем вакцина от COVID-19 будет готова к утверждению и обеспечено ее достаточное количество для широкого применения", - говорится в сообщении на сайте агентства.