Более 900 тысяч масок ежедневно производится в ОЭЗ "Технополис Москва"

"Создание обособленного производства масок в черте мегаполиса в условиях распространения коронавирусной инфекции – крайне важная задача, которую удалось решить в кратчайшие сроки. В одном из корпусов особой экономической зоны "Технополис Москва" оборудованы одиннадцать линий по производству масок, а также фильтрующих и легких респираторов. До конца года планируется нарастить объем производства средств индивидуальной защиты в четыре раза – 4 миллиона изделий в сутки", – приводятся в сообщении слова председателя Оперативного штаба по экономическим вопросам, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.