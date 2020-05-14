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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-14T12:40
https://ria.ru/20200514/1571425449.html
Более 900 тысяч масок ежедневно производится в ОЭЗ "Технополис Москва"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570449034_0:0:1638:921_1036x0_80_0_0_b2e7e5de20cae6489d70f6374167e194.jpg
РИА Новости

Более 900 тысяч масок ежедневно производится в ОЭЗ "Технополис Москва"

12:40 14.05.2020
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© Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкПошив медицинских масок и защитных костюмов
Пошив медицинских масок и защитных костюмов
© Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 900 тысяч медицинских масок и респираторов ежедневно производится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Конвейер работает круглосуточно в четыре смены, медицинские изделия поставляются в городские учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения города.

"Создание обособленного производства масок в черте мегаполиса в условиях распространения коронавирусной инфекции – крайне важная задача, которую удалось решить в кратчайшие сроки. В одном из корпусов особой экономической зоны "Технополис Москва" оборудованы одиннадцать линий по производству масок, а также фильтрующих и легких респираторов. До конца года планируется нарастить объем производства средств индивидуальной защиты в четыре раза – 4 миллиона изделий в сутки", – приводятся в сообщении слова председателя Оперативного штаба по экономическим вопросам, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В свою очередь руководитель ДИПП Александр Прохоров сообщил, что конвейер по производству средств индивидуальной защиты на данный момент обслуживают 184 человека. С ростом производства количество сотрудников предприятия уже в ближайшее время возрастет до 220, а к концу лета – до 350 человек.
"Работники в прямом смысле переехали на производство. Для них организовано жилье и полноценное питание. Люди не покидают чистую зону, но все-таки сдают анализы на COVID-19.
Москва
30 апреля, 13:34Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Так мы можем быть уверены в качестве продукции, которая производится на территории ОЭЗ "Технополис Москва", - цитирует пресс-служба главу департамента.
Как отметилг енеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, для запуска высокотехнологичного производства защитных масок в Москве потребовалось менее двух недель. За два месяца мощности производства были увеличены в три раза.
"Особая экономическая зона "Технополис Москва" выделила пять тысяч квадратных метров для производства средств индивидуальной защиты. Были созданы все условия для эффективной работы, также удалось приобрести шесть линий у единственного в Европе производителя оборудования для изготовления медицинских масок и респираторов. Французские партнеры укомплектовывают линии с учетом российских стандартов и требований. Мощность производства такого оборудования в два раза выше, чем у остальных линий, представленных на рынке. До конца года планируется нарастить объем мощностей за счет увеличения производственных линий на 26 единиц", – поделился планами Дёгтев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыГеннадий ДегтевОсобые экономические зоныМоскваЕвропаЭкономика
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