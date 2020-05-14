Более 900 тысяч масок ежедневно производится в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 900 тысяч медицинских масок и респираторов ежедневно производится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Конвейер работает круглосуточно в четыре смены, медицинские изделия поставляются в городские учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения города.
"Создание обособленного производства масок в черте мегаполиса в условиях распространения коронавирусной инфекции – крайне важная задача, которую удалось решить в кратчайшие сроки. В одном из корпусов особой экономической зоны "Технополис Москва" оборудованы одиннадцать линий по производству масок, а также фильтрующих и легких респираторов. До конца года планируется нарастить объем производства средств индивидуальной защиты в четыре раза – 4 миллиона изделий в сутки", – приводятся в сообщении слова председателя Оперативного штаба по экономическим вопросам, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В свою очередь руководитель ДИПП Александр Прохоров сообщил, что конвейер по производству средств индивидуальной защиты на данный момент обслуживают 184 человека. С ростом производства количество сотрудников предприятия уже в ближайшее время возрастет до 220, а к концу лета – до 350 человек.
"Работники в прямом смысле переехали на производство. Для них организовано жилье и полноценное питание. Люди не покидают чистую зону, но все-таки сдают анализы на COVID-19.
Так мы можем быть уверены в качестве продукции, которая производится на территории ОЭЗ "Технополис Москва", - цитирует пресс-служба главу департамента.
Как отметилг енеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, для запуска высокотехнологичного производства защитных масок в Москве потребовалось менее двух недель. За два месяца мощности производства были увеличены в три раза.
"Особая экономическая зона "Технополис Москва" выделила пять тысяч квадратных метров для производства средств индивидуальной защиты. Были созданы все условия для эффективной работы, также удалось приобрести шесть линий у единственного в Европе производителя оборудования для изготовления медицинских масок и респираторов. Французские партнеры укомплектовывают линии с учетом российских стандартов и требований. Мощность производства такого оборудования в два раза выше, чем у остальных линий, представленных на рынке. До конца года планируется нарастить объем мощностей за счет увеличения производственных линий на 26 единиц", – поделился планами Дёгтев.