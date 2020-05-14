ВС признал законным приговор вербовщику "Правого сектора"* Пирожку

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал законным приговор вербовщику запрещенного в России "Правого сектора"* Игорю Пирожку, получившему четыре года колонии за создание отряда для помощи украинским силовикам в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная коллегия оставила приговор без изменения", - сказали в пресс-службе.
Пирожка задержали в апреле прошлого года в Москве. Следствие установило, что под псевдонимом Роман Чирка он возглавлял отряд "Хорти" ("Борзые"), который занимался оказанием помощи проукраинским группам "для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе".
В январе 2018 года Пирожок прибыл в Московский регион, где нашел двух кандидатов на вербовку, которых пытался вовлечь в деятельность "Правого сектора"*, однако те отказались вступать в организацию и рассказали о Пирожке правоохранительным органам.
Суд признал его виновным по статье "Организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности". Помимо тюремного срока, суд запретил ему после освобождения три года администрировать группы в интернете.
*Запрещенная в России экстремистская организация
9 апреля 2019, 17:16Вербовщик "Правого сектора"* Пирожок "не очень понял", за что его задержали