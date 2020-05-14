Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией

МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что республика Дагестан вызывает опасения по оказанию медпомощи и стабилизации ситуации с коронавирусом. Проблемой, по его словам, является в том числе и вспышечная заболеваемость на определенных территориях и в населенных пунктах региона. После этого группа специалистов из минздрава РФ прибыла в Дагестан для оценки качества медицинской помощи, оказываемой заболевшим коронавирусной инфекцией и организации работы перепрофилированных медучреждений.
Во вторник глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что от коронавирусной инфекции в республике скончались 26 человек, а от внебольничной пневмонии - 481 заболевших.
"Заболевание очень быстро распространяется, растет количество смертей... Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе! Находясь в Дербенте, я вижу, что система по лечению больных пневмонией и COVID-19 сформирована, но отмечается ряд неорганизованных вопросов", - цитирует Гриднева пресс-служба минздрава Дагестана.
Он отметил, что рост заболеваемости в Дагестане достаточно быстрый. По его мнению, это связано в первую очередь с тем, что население республики недостаточно серьезно подошло к вопросу самоизоляции. "Уже сейчас в Дагестан по решению Минздрава идут поставки необходимых медикаментов для лечения заболевания. Мы и дальше будем стараться оказывать максимальное содействие всей республике. Сейчас сложно спрогнозировать, когда произойдет снижение темпов прироста заболеваемости, однако, судя по сложившейся ситуации, пик будет преодолен к концу мая", - заявил Гриднев.
Он сообщил, что в Дербентскую ЦГБ будет отправлена бригада эпидемиологов, которая наладит процесс организации работы в "чистой" и "красной" зонах, приедут квалифицированные реаниматологи и инфекционисты, которые будут консультировать врачей, работающих в больнице.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 3095 человек, из них 26 человек умерли, 1318 выздоровели.
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