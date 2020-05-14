УВКПЧ ООН призвало извлечь уроки из ситуации c COVID-19

ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мир должен извлечь уроки из ситуации c COVID-19 для подготовки к предотвращению или сдерживанию будущих пандемий, в том числе потенциально более смертоносных, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в ходе брифинга Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
"Уже становятся очевидными ряд уроков, в том числе и то, что пренебрежение экономическими и социальными правами части населения в конечном итоге отражается на всех остальных. То, насколько хорошо мы запомним эти уроки, будет иметь большое значение для определения масштабов и продолжительности этой конкретной пандемии. Это также должно помочь нам лучше подготовиться к предотвращению или сдерживанию будущих пандемий, в том числе потенциально более смертоносных, чем COVID-19", - сказала она.
По ее словам, мировое сообщество должно также применить эти уроки к другим надвигающимся и предсказуемым кризисам, которые требуют глобальной солидарности, таким как изменение климата. В частности, пересмотреть существующую экономическую систему, так как она основана на неравенстве.
Бачелет отметила, что в нынешний период, когда одни страны начинают снимать ограничения, а другие выявляют рост инфицирования и смертности, особенно важно учитывать то, что вторая и даже третья волны COVID-19 будут происходить в разных местах в разное время с разной степенью тяжести.
"То, как каждая страна будет справляться со своей конкретной ситуацией, повлияет не только на ее население, но и, потенциально, на всех нас. Это проверка не только индивидуального лидерства, но и глобального лидерства и сотрудничества", - подчеркнула глава УВПКЧ ООН.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.