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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:37
https://ria.ru/20200514/1571425201.html
УВКПЧ ООН призвало извлечь уроки из ситуации c COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/16680/79/166807927_0:255:3248:2082_1036x0_80_0_0_ea85daff828d199db3b8283fb861e3b4.jpg
РИА Новости

УВКПЧ ООН призвало извлечь уроки из ситуации c COVID-19

12:37 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Чили Мишель Бачелет возложила венок к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище
Президент Чили Мишель Бачелет возложила венок к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мир должен извлечь уроки из ситуации c COVID-19 для подготовки к предотвращению или сдерживанию будущих пандемий, в том числе потенциально более смертоносных, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в ходе брифинга Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
"Уже становятся очевидными ряд уроков, в том числе и то, что пренебрежение экономическими и социальными правами части населения в конечном итоге отражается на всех остальных. То, насколько хорошо мы запомним эти уроки, будет иметь большое значение для определения масштабов и продолжительности этой конкретной пандемии. Это также должно помочь нам лучше подготовиться к предотвращению или сдерживанию будущих пандемий, в том числе потенциально более смертоносных, чем COVID-19", - сказала она.
По ее словам, мировое сообщество должно также применить эти уроки к другим надвигающимся и предсказуемым кризисам, которые требуют глобальной солидарности, таким как изменение климата. В частности, пересмотреть существующую экономическую систему, так как она основана на неравенстве.
Бачелет отметила, что в нынешний период, когда одни страны начинают снимать ограничения, а другие выявляют рост инфицирования и смертности, особенно важно учитывать то, что вторая и даже третья волны COVID-19 будут происходить в разных местах в разное время с разной степенью тяжести.
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"То, как каждая страна будет справляться со своей конкретной ситуацией, повлияет не только на ее население, но и, потенциально, на всех нас. Это проверка не только индивидуального лидерства, но и глобального лидерства и сотрудничества", - подчеркнула глава УВПКЧ ООН.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаМишель БачелетЗдоровье - ОбществоВОЗООНВ мире
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