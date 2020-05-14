УВКПЧ ООН призвало извлечь уроки из ситуации c COVID-19

"Уже становятся очевидными ряд уроков, в том числе и то, что пренебрежение экономическими и социальными правами части населения в конечном итоге отражается на всех остальных. То, насколько хорошо мы запомним эти уроки, будет иметь большое значение для определения масштабов и продолжительности этой конкретной пандемии. Это также должно помочь нам лучше подготовиться к предотвращению или сдерживанию будущих пандемий, в том числе потенциально более смертоносных, чем COVID-19", - сказала она.