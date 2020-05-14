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Культура
2020-05-14T14:12
https://ria.ru/20200514/1571424646.html
Минздрав и Союзмультфильм сделали видеоролики зарядки для детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/91576/56/915765690_0:208:2819:1794_1036x0_80_0_0_728972d24c0368780a3f592a2dfc8711.jpg
РИА Новости

Минздрав и Союзмультфильм сделали видеоролики зарядки для детей

12:29 14.05.2020 (обновлено: 14:12 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" при поддержке Минздрава подготовила видеоролики зарядки с героями мультфильмов, упражнения одобрили в НМИЦ здоровья детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Киностудия "Союзмультфильм" и детский центр "Союзмультклуб" подготовили для детей дошкольного и младшего школьного возраста зажигательные онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов. Зарядки прошли экспертизу НМИЦ Здоровья детей Минздрава России. Они длятся три минуты, всего 8 зарядок с разными движениями", - говорится в сообщении.
В ближайшие дни ролики будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях киностудии "Союзмультфильм", Минздрава России и Центра здоровья детей, уточнили в пресс-службе.
Ведут зарядку герои мультфильмов - Забава из сказки "Летучий корабль", Принцесса, Осел и Пес из "Бременских музыкантов", Алиса Селезнёва из "Тайны третьей планеты", Старуха Шапокляк из мультфильмов о Чебурашке и персонажи из новых сериалов "Оранжевая корова" и "Простоквашино", отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Минздрав России, "Союзмультфильм" и НМИЦ Здоровья детей представили серию видеороликов, в которых легендарные герои советских мультфильмов рассказывают о том, как важно оставаться дома, беречь себя и своих близких во время пандемии коронавируса.
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КультураСоюзмультфильмАлисаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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