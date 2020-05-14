Минздрав и Союзмультфильм сделали видеоролики зарядки для детей

"Киностудия "Союзмультфильм" и детский центр "Союзмультклуб" подготовили для детей дошкольного и младшего школьного возраста зажигательные онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов. Зарядки прошли экспертизу НМИЦ Здоровья детей Минздрава России. Они длятся три минуты, всего 8 зарядок с разными движениями", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни ролики будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях киностудии "Союзмультфильм", Минздрава России и Центра здоровья детей, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минздрав России, "Союзмультфильм" и НМИЦ Здоровья детей представили серию видеороликов, в которых легендарные герои советских мультфильмов рассказывают о том, как важно оставаться дома, беречь себя и своих близких во время пандемии коронавируса.