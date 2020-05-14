Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска

"Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? <...> Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси".

Александр Лукашенко