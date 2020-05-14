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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-14T13:59
https://ria.ru/20200514/1571424594.html
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_2d67c55414cabc64578e6fd2b0e80011.jpg
РИА Новости

Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска

12:28 14.05.2020 (обновлено: 13:59 14.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия должна снизить цену на газ для Минска, так как страна, по его словам, платит дороже, чем Европа.
Об этом он заявил на встрече с премьером Сергеем Румасом, сообщает президентская пресс-служба.
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Лукашенко назвал цену российского газа для Минска с учетом логистики
Как отметил Лукашенко, по его данным, в "это непростое время" Россия продает природный газ в Европу по цене от 65 до 70 долларов.
"Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? <...> Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Александр Лукашенко
В феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко зафиксировали на 2020 год цену газа для Минска на уровне 2019-го — 127 долларов за тысячу кубометров.
В свою очередь, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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Глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщал в начале апреля, что Минск поставил перед "Газпромом" вопрос о снижении цены на 2020 год. В частности, была предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.
Тогда же Лукашенко заявил, что с учетом логистики российский газ должен стоить для республики от 40 до 45 долларов за тысячу кубов.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что, когда заключались контракты на поставку энергоресурсов, прописанная цена была ниже рыночной.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Уже обнаглел требует.Привык к халяве
14 мая, 12:34
Игорь Пахомов
226310329
Зато все остальное время Европа платила по 250-300, а Белоруссия по 127. Опять врет.
14 мая, 12:35
Г.Гоша .
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