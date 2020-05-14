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Варакушки вернулись в природные парки Москвы с зимовки
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РИА Новости

Варакушки вернулись в природные парки Москвы с зимовки

12:26 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЦветение яблонь на территории музея-заповедника "Коломенское"
Цветение яблонь на территории музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Варакушки вернулись в природные парки Москвы с зимовки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В природные парки Москвы вернулись варакушки. Эти небольшие птички, размером с воробья, прилетели с зимовки из Северной Африки, Ирана и Израиля. Первыми их заметили специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства в природно-историческом парке "Москворецкий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свое название птичка получила благодаря способности к звукоподражанию, от старорусского слова "варакушить" - передразнивать, дразнить, подделываться под кого-то. Гнездятся эти птицы на земле или на самых нижних ветках кустарников, обычно в долинах рек, по берегам оврагов, озер или прудов с густой растительностью.
"В Москве в Красную Книгу эта птичка не занесена, однако включена в список животных, которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении", - добавили в пресс-службе.
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