Варакушки вернулись в природные парки Москвы с зимовки

Отмечается, что свое название птичка получила благодаря способности к звукоподражанию, от старорусского слова "варакушить" - передразнивать, дразнить, подделываться под кого-то. Гнездятся эти птицы на земле или на самых нижних ветках кустарников, обычно в долинах рек, по берегам оврагов, озер или прудов с густой растительностью.