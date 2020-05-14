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Чебоксарского экс-депутата будут судить за мошенничество
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РИА Новости

Чебоксарского экс-депутата будут судить за мошенничество

12:25 14.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Бывший депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Виктор Шмаков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и мошенничествах, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, Шмаков, являясь в период с декабря 2006 года по декабрь 2016 года единственным учредителем и директором ООО "Победа", взял на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома в Чебоксарах и заключил договоры с участниками долевого строительства.
"В январе 2016 года обвиняемый путем заключения фиктивного договора купли-продажи вывел из собственности этой организации земельный участок, предназначенный для благоустройства дома и организации парковки, и передал его в собственность другого подконтрольного ему общества. При этом оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 миллиона рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. Это повлекло уменьшение активов ООО "Победа", образование у общества кредиторской задолженности, а также невозможность завершения строительства", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Затем, сообщает СУСК, Шмаков разделил земельный участок и продал еще одной подконтрольной ему фирме, номинальным директором которой являлась его родственница, получив более 66 миллионов рублей и распорядившись ими по своему усмотрению.
"Кроме того, в 2017 году Шмаков получил деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тысяч рублей, переданные ему покупателем в счет оплаты квартиры в строящемся жилом доме, и похитил их. Он же в 2017 году путем обмана и злоупотребления доверием убедил своего знакомого передать ему в долг 450 тысяч рублей якобы для участия его фирмы в аукционе на строительство жилья в Москве, которые обязался вернуть в двойном размере вне зависимости от итогов конкурса. Однако долг Шмаков так и не вернул", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом, в ней введено конкурсное производство.
"В отношении Шмакова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан), части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения им преступления), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года члены Чебоксарского городского собрания лишили Шмакова полномочий депутата за недостоверные сведения в декларации о доходах.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваЧебоксарыПроисшествия
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