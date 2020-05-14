Чебоксарского экс-депутата будут судить за мошенничество

"В январе 2016 года обвиняемый путем заключения фиктивного договора купли-продажи вывел из собственности этой организации земельный участок, предназначенный для благоустройства дома и организации парковки, и передал его в собственность другого подконтрольного ему общества. При этом оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 миллиона рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. Это повлекло уменьшение активов ООО "Победа", образование у общества кредиторской задолженности, а также невозможность завершения строительства", - говорится в сообщении регионального СУСК.