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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:21
https://ria.ru/20200514/1571424249.html
В Бельгии число случаев коронавируса превысило 54 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии число случаев коронавируса превысило 54 тысячи

12:21 14.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. В Бельгии, которая две недели реализует меры по постепенной отмене изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, продолжают фиксировать случаи заражения, за минувшие сутки заболели 307 человек, а общее число заражений составляет на сегодня 54 288, сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава страны.
Госпитализирован 81 пациент с коронавирусом (накануне сообщалось о 70 госпитализациях). За сутки скончались 60 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 82 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 903.
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Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 420 до 407 пациентов. Выписались 173 выздоровевших.
Медики подчеркивают, что, несмотря на снижение интенсивности распространения заболевания в Бельгии, необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер, в частности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
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С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
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