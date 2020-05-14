В ФНС рассказали, как налоговым должникам получить субсидию на зарплаты

"При этом, хочу обратить внимание, когда мы выявили эту ситуацию, коллеги в правительстве также внесли поправку в постановление и теперь норма звучит так: налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но если к моменту подачи заявления он ее погасил, в этом случае он все равно будет иметь право на ее получение", - сказал он.