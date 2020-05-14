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2020-05-14T12:20
https://ria.ru/20200514/1571424194.html
В ФНС рассказали, как налоговым должникам получить субсидию на зарплаты
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РИА Новости

В ФНС рассказали, как налоговым должникам получить субсидию на зарплаты

12:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бизнес в РФ, имеющий задолженность по налогам, сможет получить госсубсидию на выплату зарплат на фоне коронавируса, если погасит долг на момент подачи заявления в ФНС, рассказал в ходе брифинга глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
Он уточнил, что налогоплательщиков-должников, по предварительным данным, около 300 тысяч.
"При этом, хочу обратить внимание, когда мы выявили эту ситуацию, коллеги в правительстве также внесли поправку в постановление и теперь норма звучит так: налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но если к моменту подачи заявления он ее погасил, в этом случае он все равно будет иметь право на ее получение", - сказал он.
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Распространение нового коронавирусаДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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