Рязанский губернатор заявил об ответственности власти в условиях COVID-19

РЯЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Власть понимает всю возложенную на нее ответственность в условиях пандемии, все поставленные перед ней задачи по поддержке граждан и оживлению экономики, заявил губернатор Власть понимает всю возложенную на нее ответственность в условиях пандемии, все поставленные перед ней задачи по поддержке граждан и оживлению экономики, заявил губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями медицинских учреждений региона.

В мероприятии, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, а также руководители медучреждений, непосредственно занимающихся помощью пациентам с коронавирусной инфекцией . Среди них главные врачи областной клинической больницы Дмитрий Хубезов, больницы №11 Роман Васин, областной больницы имени Семашко Людмила Сорокина, больницы скорой медицинской помощи Виктор Филимонов, а также ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин.

Николай Любимов поблагодарил медиков за работу, а также охарактеризовал положение дел в регионе. Губернатор отметил, что смягчение ограничительных мер на территории области должно происходить плавно и под строгим контролем специалистов.

"Мы понимаем всю ответственность, которая сейчас возложена на органы власти, все поставленные задачи по поддержке граждан и оживлению экономики", – подчеркнул Любимов.

Представители медучреждений рассказали главе региона об обстановке в их организациях, о возникающих проблемах и способах их решения. Ректор РязГМУ доложил о том, как организована горячая линия вуза, работе волонтеров, а также о дополнительном обучении и стажировках врачей в условиях пандемии.

"Проанализировав рекомендации и оценки Роспотребнадзора по тому, когда область сможет выйти на первый этап по снятию части ограничений, можно сказать следующее. Показателя по охвату тестированием населения, а также по наращиванию коечного фонда мы сможем достичь к началу июня. Что же касается коэффициента распространения инфекции, то здесь во многом все зависит и от граждан, их ответственности и дисциплины", – отметил Любимов.