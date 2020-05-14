РСПП подготовит предложения по выходу из кризиса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей на следующей неделе намерен завершить подготовку своих предложений в национальный план по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, сообщил в четверг глава РСПП Александр Шохин в ходе Недель российского бизнеса.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
"Мы ведем сейчас активную работу по разработке антикризисных мер поддержки, раз в неделю договорились встречаться с исполняющим обязанности председателя правительства Андреем Белоусовым. В прошлую пятницу члены РСПП встречались с ним. Может быть, завтра, если график Андрея Белоусова позволит, очередную встречу проведем. Не позже середины следующей недели должны завершить подготовку предложений в национальный план по выходу из кризиса", - сказал Шохин.
Ранее в четверг он отметил, что ситуация в российской и мировой экономике складывается таким образом, что быстрого выхода из кризиса не предвидится.
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