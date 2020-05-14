РСПП подготовит предложения по выходу из кризиса

"Мы ведем сейчас активную работу по разработке антикризисных мер поддержки, раз в неделю договорились встречаться с исполняющим обязанности председателя правительства Андреем Белоусовым. В прошлую пятницу члены РСПП встречались с ним. Может быть, завтра, если график Андрея Белоусова позволит, очередную встречу проведем. Не позже середины следующей недели должны завершить подготовку предложений в национальный план по выходу из кризиса", - сказал Шохин.