В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более чем у трети пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, развилась острая почечная недостаточность (ОПН), почти 15% потребовалась заместительная почечная терапия, к такому выводу пришли американские ученые, проводившие исследование среди пациентов нескольких больниц Более чем у трети пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, развилась острая почечная недостаточность (ОПН), почти 15% потребовалась заместительная почечная терапия, к такому выводу пришли американские ученые, проводившие исследование среди пациентов нескольких больниц Нью-Йорка

Исследование проводилось группой ученых от имени исследовательского консорциума по изучению коронавируса крупнейшей системы здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health.

Согласно исследованию, опубликованному на сайте медицинского журнала Kidney International, ученые изучили медицинские данные всех пациентов, госпитализированных с COVID-19 с 1 марта по 5 апреля в 13 больниц Нью-Йорка, исключив людей младше 18 лет с терминальной стадией болезни почек или имеющих трансплантированную почку.

"Из 5449 пациентов, поступивших с COVID-19, острая почечная недостаточность развилась у 1993 (36,6%)... Из них 14,3% пациентам потребовалась заместительная почечная терапия", - говорится в исследовании.

Как отмечается, острая почечная недостаточность в основном наблюдалась у пациентов с нарушением дыхания. Для сравнения, ОПН выявили у 89,7% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, и у 21,7% пациентов, не нуждающихся в этом. При этом заместительная почечная терапия потребовалась 96,8% из числа пациентов, подключенных к ИВЛ. Также сообщается, что у 52,2% пациентов на ИВЛ острая почечная недостаточность развилась в течение 24 часов после интубации.

Как отмечают ученые, риск развития ОПН возрастает в пожилом возрасте, при наличии сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, а также среди пациентов негроидной расы. "Из числа пациентов с ОПН 694 (35%) скончались, 519 (26%) были выписаны и 780 (39%) все еще находятся в больнице", - сообщается в исследовании.

Ранее пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного нефролога Минздрава, профессора Евгения Шилова сообщила, что примерно у 20-30% госпитализированных пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность.