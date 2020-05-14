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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:06
https://ria.ru/20200514/1571423604.html
В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507925_0:68:3072:1795_1036x0_80_0_0_a93c5a775e0efb107d897584189b2157.jpg
РИА Новости

В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность

12:06 14.05.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidМедицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более чем у трети пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, развилась острая почечная недостаточность (ОПН), почти 15% потребовалась заместительная почечная терапия, к такому выводу пришли американские ученые, проводившие исследование среди пациентов нескольких больниц Нью-Йорка.
Исследование проводилось группой ученых от имени исследовательского консорциума по изучению коронавируса крупнейшей системы здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health.
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Согласно исследованию, опубликованному на сайте медицинского журнала Kidney International, ученые изучили медицинские данные всех пациентов, госпитализированных с COVID-19 с 1 марта по 5 апреля в 13 больниц Нью-Йорка, исключив людей младше 18 лет с терминальной стадией болезни почек или имеющих трансплантированную почку.
"Из 5449 пациентов, поступивших с COVID-19, острая почечная недостаточность развилась у 1993 (36,6%)... Из них 14,3% пациентам потребовалась заместительная почечная терапия", - говорится в исследовании.
Как отмечается, острая почечная недостаточность в основном наблюдалась у пациентов с нарушением дыхания. Для сравнения, ОПН выявили у 89,7% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, и у 21,7% пациентов, не нуждающихся в этом. При этом заместительная почечная терапия потребовалась 96,8% из числа пациентов, подключенных к ИВЛ. Также сообщается, что у 52,2% пациентов на ИВЛ острая почечная недостаточность развилась в течение 24 часов после интубации.
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Как отмечают ученые, риск развития ОПН возрастает в пожилом возрасте, при наличии сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, а также среди пациентов негроидной расы. "Из числа пациентов с ОПН 694 (35%) скончались, 519 (26%) были выписаны и 780 (39%) все еще находятся в больнице", - сообщается в исследовании.
Ранее пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного нефролога Минздрава, профессора Евгения Шилова сообщила, что примерно у 20-30% госпитализированных пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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