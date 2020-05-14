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2020-05-14T12:06
https://ria.ru/20200514/1571423558.html
RT открыл прием заявок на премию для военкоров имени Халеда аль-Хатыба
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РИА Новости

RT открыл прием заявок на премию для военкоров имени Халеда аль-Хатыба

12:06 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. RT открыл прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба 2020 для военкоров, она пройдет уже в третий раз, сообщается на сайте телеканала.
"Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards - ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году она пройдет в третий раз", - говорится в сообщении.
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".
В первый год проведения премии в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран. Наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Журналист из Сингапура стала обладателем премии за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.
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В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран. Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. Вручение наград состоялось в рамках конференции RT Media TALK "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов".
Победители третьей ежегодной премии Khaled Alkhateb InternationalMemorial Awards 2020 будут объявлены 30 июля - в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Телеканал RTЕвгений ПоддубныйИрада ЗейналоваВладимир ПутинСирияСШАОбщество
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