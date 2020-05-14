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2020-05-14T12:04
https://ria.ru/20200514/1571423390.html
Госпиталь в "Крокус Экспо" принял первых пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277493_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c2100162f0faaf14478a8b166ede54ad.jpg
РИА Новости

Госпиталь в "Крокус Экспо" принял первых пациентов с коронавирусом

12:04 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госпиталь в "Крокус Экспо" в Красногорске, развёрнутый для инфицированных коронавирусом, принял первых пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
"Накануне (глава Красногорска Эльмира) Хаймурзина вместе с главврачом Красногорской больницы №1 Константином Соболевым осмотрела готовность временного инфекционного стационара. Госпиталь развернут в кратчайшие сроки по поручению губернатора Андрея Воробьева. Оснащен по последнему слову техники: аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, ДЕЗ-камерами. Есть своя лаборатория для экспресс-анализов", - говорится в сообщении.
Стационар рассчитан на 1040 пациентов, в нем имеется 120 реанимационных коек. На сегодняшний день в штате 80 врачей и более 300 медсестер и санитаров. Все они обеспечены трехразовым питанием, проживают в отеле "Аквариум", рассказали в пресс-службе.
"Сейчас в стационаре на лечении находятся 20 человек", - сообщила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.
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