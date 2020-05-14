Госпиталь в "Крокус Экспо" принял первых пациентов с коронавирусом

"Накануне (глава Красногорска Эльмира) Хаймурзина вместе с главврачом Красногорской больницы №1 Константином Соболевым осмотрела готовность временного инфекционного стационара. Госпиталь развернут в кратчайшие сроки по поручению губернатора Андрея Воробьева. Оснащен по последнему слову техники: аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, ДЕЗ-камерами. Есть своя лаборатория для экспресс-анализов", - говорится в сообщении.

Стационар рассчитан на 1040 пациентов, в нем имеется 120 реанимационных коек. На сегодняшний день в штате 80 врачей и более 300 медсестер и санитаров. Все они обеспечены трехразовым питанием, проживают в отеле "Аквариум", рассказали в пресс-службе.