Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Двадцать человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция находятся в тяжелом состоянии в Ростовской области, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, в области зарегистрированы 2111 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 78 - за последние сутки. Умерли 25 человек.
"В тяжелом состоянии 20 человек", - говорится в сообщении.
За весь период выздоровели 578 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 7,2 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф