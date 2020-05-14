Сенатор назвал причину, почему треть бизнеса не может получить поддержку

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Около трети предприятий малого и среднего бизнеса из-за несовпадения кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) не могут получить поддержку, говорится в письме главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам сенатора, в комитет поступают данные из торгово-промышленных палат регионов, обращения от предпринимательского сообщества по реализации мер поддержки экономики в период новой коронавирусной инфекции.

"Большое количество обращений от предпринимателей связано с невозможностью получения поддержки малыми и средними предприятиями наиболее пострадавших отраслей в результате несовпадения кодов ОКВЭД", - говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Например, для предприятий торговли непродовольственными товарами, включенных постановлением правительства в перечень пострадавших, утверждены детализированные ОКВЭД, однако, если при регистрации компания не уточнила код до третьей цифры, то сервис УФНС по предоставлению субсидий его не принимает и не считает относящимся к перечню пострадавших отраслей, пояснил Кутепов. "Таким образом, по статистике 1/3 организаций не попадают под действие нормативных актов, предусматривающих меры поддержки", - добавил он.

Кроме того, в ряде случаев ОКВЭД по основному виду деятельности организации не совпадает с входящим в перечень, установленный постановлениями правительства, в то время, как вид деятельности с попавшим в данные нормативные правовые акты ОКВЭД присутствует как дополнительный.

Кутепов также полагает, что в рамках планируемого на федеральном уровне предоставления малому и среднему бизнесу прямой безвозмездной финансовой помощи в форме субсидии (в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае) нужно предусмотреть увеличение данной выплаты на коэффициенты и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.