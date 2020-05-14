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2020-05-14T12:00
https://ria.ru/20200514/1571423119.html
На Ставрополье проверят психоневрологический интернат
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

На Ставрополье проверят психоневрологический интернат

12:00 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 14 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку в закрытом на карантин психоневрологическом интернате в Новоселицком районе Ставрополья, сотрудники и постояльцы которого, по информации СМИ, не обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщает следственное управление СК по региону.
Ранее глава Новоселицкого района Владимир Антоненко сообщил, что всех постояльцев закрытого на карантин психоневрологического интерната перевели в медучреждение поселка Солнечнодольска после жалоб медиков. В их обращении, размещенном в Instagram, говорится, что лекарства на исходе, средств индивидуальной защиты недостаточно, а результаты анализов на COVID-19 не сообщают.
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"В ряде СМИ и соцмедиа была растиражирована информация о том, сотрудники Новоселицкого психоневрологического интерната и его постояльцы, заболевшие COVID-19, не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, а также необходимой медицинской помощью... Александровский межрайонный следственный отдел начал проверку вышеуказанных сведений", - говорится в сообщении.
Ранее власти Ставрополья сообщили, что психоневрологический интернат был закрыт на карантин, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 человек, а все, кто там проживает, находятся под ежечасным наблюдением врачей. По данным правительства региона, очаг заражения удалось купировать, девять инвалидов и три сотрудника интерната были госпитализированы.
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По последним данным губернатора региона, за сутки в крае от COVID-19 скончались два человека, выявлено еще 72 случая инфицирования. Всего в регионе выявлено 1248 заражений, из них 23 с летальным исходом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Новоселицкий районПроисшествия
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