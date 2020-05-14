Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине

"Не секрет, что немцы и французы встречаются и с украинцами отдельно. Соответственно, мы тоже контактируем отдельно и с украинцами, и с Донецком, и с Луганском. Существуют разные треки. То есть все средства хороши, чтобы помочь урегулированию, в том числе и такой двусторонний трек. Этот двусторонний наш контакт с немцами, надеемся, принесет пользу", - подчеркнул источник.