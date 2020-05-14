Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T11:56
https://ria.ru/20200514/1571422965.html
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:85:3026:1787_1036x0_80_0_0_9275d63be84f75dfe6693aabb47da0a0.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине

11:56 14.05.2020
9108
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Козак . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Для урегулирования на юго-востоке Украины "все средства хороши", в том числе двусторонние форматы, визит замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин прошел именно по такому треку, заявил РИА Новости информированный источник.
"Помимо двух основных треков по урегулированию (на юго-востоке Украины) – контактной группы и "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция - ред.), существует трек двусторонних консультаций. Раньше (экс-помощник президента РФ Владислав - ред.) Сурков обсуждал все это с (бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом - ред.) Волкером, до этого – с (экс-помощником госсекретаря США Викторией - ред.) Нуланд. Проводятся и различные двусторонние встречи", - сказал собеседник агентства.
"Не секрет, что немцы и французы встречаются и с украинцами отдельно. Соответственно, мы тоже контактируем отдельно и с украинцами, и с Донецком, и с Луганском. Существуют разные треки. То есть все средства хороши, чтобы помочь урегулированию, в том числе и такой двусторонний трек. Этот двусторонний наш контакт с немцами, надеемся, принесет пользу", - подчеркнул источник.
Говоря о повестке переговоров Козака в Берлине, источник отметил, что "она всегда одинаковая". "Повестка дня не меняется уже многие годы – это все пункты минского комплекса мер, и в последнее время более предметно обсуждаются договоренности в Париже (по урегулированию в Донбассе - ред.). Контактная группа и все встречи "нормандского формата" последние 4 месяца обсуждают эти известные 7 пунктов Парижа, о которых договаривались", - уточнил он.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
39011211
Обсудить 3
Ян ХеккерРеакция на события на УкраинеАнгела МеркельДмитрий КозакГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада
Гульнара Каримова
Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
Дмитрий Кулеба
В МИД Украины заявили, что заранее знали о переговорах Козака в Берлине
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
ФСБ проводит обыски в доме зампреда пензенского правительства
Скриншот послания пилота Мой руки
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Олег Гриднев
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Кадр из фильма Бригада
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова
Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Биолог объяснила неоднозначность статистики по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46На Украине разрешили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
Лента новостейМолния