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2020-05-14T11:59
https://ria.ru/20200514/1571422920.html
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
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РИА Новости

Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества

11:58 14.05.2020 (обновлено: 11:59 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЧлены хуторского казачьего общества патрулируют музей-усадьбу "Кусково" во время режима самоизоляции в Москве
Члены хуторского казачьего общества патрулируют музей-усадьбу Кусково во время режима самоизоляции в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и в Положение о Совете. Текст распоряжения опубликован на сайте kremlin.ru.
"Новыми заместителями председателя Совета, помощника Президента Анатолия Серышева утверждены Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка", – сообщается на сайте.
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Кроме того, в состав Совета вошли министр юстиции Константин Чуйченко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также ряд представителей федеральных органов исполнительной власти и российского казачества. Некоторые члены Совета в соответствии с распоряжением были исключены из состава.
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