Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и в Положение о Совете. Текст распоряжения опубликован на сайте kremlin.ru.
"Новыми заместителями председателя Совета, помощника Президента Анатолия Серышева утверждены Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка", – сообщается на сайте.
Кроме того, в состав Совета вошли министр юстиции Константин Чуйченко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также ряд представителей федеральных органов исполнительной власти и российского казачества. Некоторые члены Совета в соответствии с распоряжением были исключены из состава.