"Ъ": мошенники воспользовались спросом на пособия для детей

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Сети появились десятки фейковых сайтов, которые маскируются под портал, где можно оформить выплаты на детей, сообщила газета " В Сети появились десятки фейковых сайтов, которые маскируются под портал, где можно оформить выплаты на детей, сообщила газета " Коммерсант " со ссылкой на опрошенных специалистов по кибербезопасности.

Компания "СерчИнформ" сообщила о более 30 подобных доменах, которые вводят пользователей в заблуждение, используя слова gosuslugi, vyplaty и так далее. При этом, как отметил замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, более 70 таких сайтов были зарегистрированы еще в апреле.

Их используют для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг. Кроме того, такие сайты могут быть задействованы в мошеннических схемах с выплатами. Жертве сообщают о положенных выплатах, после чего предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог.

Специалисты также рассказали о схеме, когда создается сайт-клон, на котором пользователь вводит свой логин и пароль. При этом он получает необходимые услуги, так как мошенники перенаправляют его на официальный портал. В какой-то момент перенаправление убирается, а жертве сообщают, что у него есть штрафы — но их оплата переводится на счет мошенников.

Начальник отдела безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд рекомендовал проверять название домена в специализированных сервисах, чтобы выяснить, когда и где он был зарегистрирован. Сергиенко, со своей стороны, посоветовал не переходить по ссылкам из писем и электронных сообщений, а вводить адрес в браузере вручную.

Президент Владимир Путин 11 мая объявил, что семьи с детьми от трех до 15 лет с 1 июня должны получить выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка с российским гражданством.

Для получения выплаты нужно подать заявление через портал госуслуг, отделение Пенсионного фонда или МФЦ. За выплатой можно обратиться до 1 октября.