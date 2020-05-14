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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:15
https://ria.ru/20200514/1571422893.html
"Ъ": мошенники воспользовались спросом на пособия для детей
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РИА Новости

"Ъ": мошенники воспользовались спросом на пособия для детей

12:01 14.05.2020 (обновлено: 13:15 14.05.2020)
7701
CC0 / picjumbo_com / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / picjumbo_com /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Сети появились десятки фейковых сайтов, которые маскируются под портал, где можно оформить выплаты на детей, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на опрошенных специалистов по кибербезопасности.
Компания "СерчИнформ" сообщила о более 30 подобных доменах, которые вводят пользователей в заблуждение, используя слова gosuslugi, vyplaty и так далее. При этом, как отметил замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, более 70 таких сайтов были зарегистрированы еще в апреле.
Их используют для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг. Кроме того, такие сайты могут быть задействованы в мошеннических схемах с выплатами. Жертве сообщают о положенных выплатах, после чего предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог.
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Специалисты также рассказали о схеме, когда создается сайт-клон, на котором пользователь вводит свой логин и пароль. При этом он получает необходимые услуги, так как мошенники перенаправляют его на официальный портал. В какой-то момент перенаправление убирается, а жертве сообщают, что у него есть штрафы — но их оплата переводится на счет мошенников.
Начальник отдела безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд рекомендовал проверять название домена в специализированных сервисах, чтобы выяснить, когда и где он был зарегистрирован. Сергиенко, со своей стороны, посоветовал не переходить по ссылкам из писем и электронных сообщений, а вводить адрес в браузере вручную.
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Президент Владимир Путин 11 мая объявил, что семьи с детьми от трех до 15 лет с 1 июня должны получить выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка с российским гражданством.
Для получения выплаты нужно подать заявление через портал госуслуг, отделение Пенсионного фонда или МФЦ. За выплатой можно обратиться до 1 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
На волне "цифровизации" расплодилось невероятное количество мошенников и мошеннических схем, с которыми или не умеют бороться, или не очень-то хотят бороться (и такие мысли есть). В таком случае более чем уместно вернуться к старым добрым бумажным форматам (контора, картотека, личный визит с документами и т.д.), т.е. срочно проводить "децифровизацию" всего, что касается персональных данных и денег. Да, менее удобно, но зато безопасней на три порядка. Плюс необходимо резко усилить наказание для мошенников и воров! Наказание по схеме: украл сумму 1 МРОТ = уехал валить лес на полгода, украденный миллион = на 50 лет в места не столь отдалённые с конфискацией. Вот только тогда (и то не сразу!) появятся первые результаты в борьбе с мошенниками и ворами. А пока считаем всё новых и новых миллиардеров с десятками квартир и прочего, нажитого "непосильным трудом"...
14 мая, 12:30
Вадим Викторович
1900001
Вот так и голосование пройдёт...
14 мая, 12:44
АИАлёша Иванов
820011
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