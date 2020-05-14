На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса среди вахтовиков на нефтегазовых месторождениях и рабочих на производственных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа превысило 1 тысячу, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.

Согласно данным штаба, за минувшие сутки коронавирус на Ямале подтвердился еще у 73 человек, три четверти из которых - рабочие предприятий ТЭК и других организаций, где трудятся в основном вахтовики. Они дают основной прирост заболевших в регионе уже три недели. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики, и с тех пор практически ежедневно число инфицированных вахтовиков превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО.

"За весь период в Ямало-Ненецком автономном округе подтверждено 1433 случая COVID-19... В целом, 14 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 55 новых случаев заболевания COVID-19. Всего - 1037 случаев", - говорится в сообщении.

Практически все новые случаи коронавируса пришлись на предприятия, располагающиеся в районе Нового Уренгоя, центра газодобычи региона. На рабочих указанных организаций в общей сложности приходится уже 416 заболевших, кроме того, в самом городе COVID-19 заразились 127 человек.

Как отметили в оперштабе, стационарное лечение требуется только 267 пациентам с коронавирусом от общего числа инфицированных, девять из них - на искусственной вентиляции легких.

Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.