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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:54
https://ria.ru/20200514/1571422762.html
На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

11:54 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса среди вахтовиков на нефтегазовых месторождениях и рабочих на производственных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа превысило 1 тысячу, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
Согласно данным штаба, за минувшие сутки коронавирус на Ямале подтвердился еще у 73 человек, три четверти из которых - рабочие предприятий ТЭК и других организаций, где трудятся в основном вахтовики. Они дают основной прирост заболевших в регионе уже три недели. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики, и с тех пор практически ежедневно число инфицированных вахтовиков превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО.
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"За весь период в Ямало-Ненецком автономном округе подтверждено 1433 случая COVID-19... В целом, 14 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 55 новых случаев заболевания COVID-19. Всего - 1037 случаев", - говорится в сообщении.
Практически все новые случаи коронавируса пришлись на предприятия, располагающиеся в районе Нового Уренгоя, центра газодобычи региона. На рабочих указанных организаций в общей сложности приходится уже 416 заболевших, кроме того, в самом городе COVID-19 заразились 127 человек.
Как отметили в оперштабе, стационарное лечение требуется только 267 пациентам с коронавирусом от общего числа инфицированных, девять из них - на искусственной вентиляции легких.
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Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯмалОбщество
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