В Хакасии намерены продлить режим всеобщей самоизоляции до 31 мая

По данным на 14 мая всего в Хакасии зафиксированы 532 случая заражения COVID-19.

"Режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в Хакасии после 17 мая будет вновь продлен. Новый срок его действия - до 31 мая включительно... Новые послабления, как и дополнительные ограничения в Хакасии вводиться пока не будут", - говорится в сообщении.