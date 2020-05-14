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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:54
https://ria.ru/20200514/1571422711.html
В Хакасии намерены продлить режим всеобщей самоизоляции до 31 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/154942/10/1549421011_0:0:3332:1875_1036x0_80_0_0_a93f1c4a3a9347053a3d38c8081d720a.jpg
РИА Новости

В Хакасии намерены продлить режим всеобщей самоизоляции до 31 мая

11:54 14.05.2020
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© Денис МукимовФлаги на здании правительства Республики Хакасия
Флаги на здании правительства Республики Хакасия
© Денис Мукимов
Флаги на здании правительства Республики Хакасия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, будет продлен до 31 мая, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным на 14 мая всего в Хакасии зафиксированы 532 случая заражения COVID-19.
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"Режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в Хакасии после 17 мая будет вновь продлен. Новый срок его действия - до 31 мая включительно... Новые послабления, как и дополнительные ограничения в Хакасии вводиться пока не будут", - говорится в сообщении.
С продлением сроков действия режима все введенные ранее правила, запреты и ограничения продолжат действовать, включая обязательное ношение защитных масок вне мест проживания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ХакасияОбщество
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