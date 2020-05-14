В Хакасии намерены продлить режим всеобщей самоизоляции до 31 мая

КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, будет продлен до 31 мая, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным на 14 мая всего в Хакасии зафиксированы 532 случая заражения COVID-19.
"Режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в Хакасии после 17 мая будет вновь продлен. Новый срок его действия - до 31 мая включительно... Новые послабления, как и дополнительные ограничения в Хакасии вводиться пока не будут", - говорится в сообщении.
С продлением сроков действия режима все введенные ранее правила, запреты и ограничения продолжат действовать, включая обязательное ношение защитных масок вне мест проживания.
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